L'ex difensore biancoceleste Sebastiano Siviglia, compie oggi, 29 marzo, 51 anni.

In maglia biancoceleste ha militato dal 2004 al 2010, conquistando 183 presenze e 10 gol. Sebastiano Siviglia con la Prima Squadra della Capitale è riuscito a conquistare anche due trofei, peraltro consecutivi: la Coppa Italia nella stagione 2008-2009, in finale contro la Sampdoria vinta ai rigori, e la Supercoppa Italiana 2009, vinta in estate sotto la gestione Ballardini a Pechino contro l'Inter di Mourinho che vincerà in quella stagione il Triplete.

Sono arrivati, attraverso un articolo sul sito ufficiale, anche gli auguri di buon compleanno della S.S. Lazio, di seguito riportati: