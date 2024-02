Signori, tre anni fa l'assoluzione: l'ex bomber della Lazio festeggia - FOTO

Attraverso un pst condiviso sui propri canali social ufficiali, Beppe Signori ha voluto celebrare oggi i tre anni dalla sua assoluzione per calcio scommesse. L'ex bomber della Lazio è stato assolto dal tribunale di Modena, in primo grado perché il fatto non sussiste.

Queste le parole di Signori:

“Passati tre anni dalla più grand vittoria, ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE, 23 febbraio 2021 per non dimenticare”

DI seguito il post: