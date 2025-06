Addio a Gianfranco Butinar: storica voce di Califano e imitatore di Bruno Pizzul

È scomparso Gianfranco Butinar, noto imitatore romano e celebre per essere la storica voce di Califano e del cronista Bruno Pizzul. L'artista aveva 51 anni e si è spento durante la notte nella sua casa, colpito da un infarto, secondo quanto riportato da fonti locali. La notizia della morte ha subito fatto il giro dei social e dei media, lasciando un grande vuoto tra amici e fan. I funerali si terranno domani alle 15:00 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

🇮🇹 Gianfranco Butinar, una carriera tra comicità e imitazioni indimenticabili

Comico dalla voce versatile, Gianfranco Butinar era amato per la capacità di imitare oltre cento personaggi: dallo sport alla politica, dalla musica allo spettacolo.

🎤 L’addio dei fan e il messaggio commosso dalla famiglia di Califano

Il suo legame più intenso restava quello con Franco Califano, a cui era profondamente legato: "Per me era come un padre artistico", raccontava in una vecchia intervista. Sui social ufficiali del Maestro è comparso un messaggio toccante: “Il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… Ciao Buty, salutaci il Maestro”.