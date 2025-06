Isaksen sul ritorno di Sarri: "Non vedo l'ora di rivederlo…"

Maurizio Sarri è tornato alla base, ieri il Comandante era a Formello per iniziare a pianificare la stagione insieme alla dirigenza. Come affermato dallo stesso diesse Fabiani in recenti uscite pubbliche il principale obiettivo sarà non smantellare la rosa così da consegnare quante più certezze possibili a mister Sarri. Il tecnico toscano conosce già buona parte della rosa e questo può essere senza dubbio un plus per la stagione biancoceleste e l'impatto di mister Sarri che sarà chiamato anche a rivitalizzare alcuni giocatori o a fargli compiere quel salto di qualità finora disatteso. Uno su tutti è Gustav Isaksen, che ha giocato la sua prima stagione in Italia proprio con Maurizio Sarri alternando buoni sprazzi a prestazioni opache. Con Baroni il danese ha continuato a far intravedere qualcosa ma i suoi numeri in termini di gol e assist sono ancora troppo bassi.

Gustav Isaksen dal ritiro della Danimarca ha parlato anche del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Le parole di Isaksen su Sarri

Isaksen, Sarri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Non vedo l'ora di rivederlo. È stato fantastico averlo quando sono arrivato alla Lazio. Poi abbiamo attraversato un periodo difficile e si è dimesso. Poi si pensava fosse finita lì, ma ora è tornato. Non vedo l'ora di vedere se avrà nuove idee o se la struttura sarà la stessa che vuole in squadra.

E il tuo italiano è migliorato?

Sarà bello riuscire a capire davvero cosa dice e spero che questo possa semplificare la parte tattica.

Gli impegni di Isaksen con la Danimarca

La Danimarca di Gustav Isaksen è attesa da due amichevoli: la prima domani contro l'Irlanda del Nord alle ore 19:00, mentre è in programma per martedì il secondo match contro la Lituania.