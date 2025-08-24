Como-Lazio, Rovella: "Nottata particolare, ma sono felice di essere qui con la mia squadra"
Le dichiarazioni rilasciate da Nicolò Rovella a Sky Sport e Dazn nel pre Como-Lazio, partita valida per la prima giornata di Campionato
Le aquile si preparano a scendere in campo allo stadio Sinigaglia e ad utilizzare tutte le loro forze per tentare di sconfiggere il club guidato da Fabregas, nuova minaccia per tutte le Big. Dopo la vittoria di ieri del Napoli, Cremonese e Roma, rispettivamente contro Sassuolo, Milan e Bologna soltanto una tra la Lazio e il Como si unirà alle altre vincitrici. Poco prima dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn Nicolò Rovella, appena diventato padre della piccola Venere, per esprimere le sue opinioni e aspettative sulla prima di Campionato.
Rovella a Sky Sport
Grazie per gli auguri. È stata una notte particolare, la più bella della mia vita, sono felice di essere qui vicino alla mia squadra. Sono doppiamente felice, spero che mi regalino una vittoria qui a Como. Una nottata impegnativa, faccio il tifo per i miei compagni dalla panchina. Che estate è stata?
Continua il centrocampista
Non abbiamo alibi quest'anno, siamo uniti. Quest'anno l'obiettivo è riportare la Lazio dove merita, in Europa, quindi il nostro mantra è il no alibi, lavorare e riportare tutto sul campo la domenica. Sarri? Il mister lo conoscete bene tutti, è un maestro, ti insegna tanti particolari importanti, ti può far fare il salto qualità in più. Sono felice di lavorarci. È importante per me lavorare con Sarri.
Rovella a Dazn
È stata una delle notti più belle della mia vita. È stato particolare, ero appena arrivato qui a Como con la squadra e sono dovuto tornare a Roma per la nascita di mia figlia. Un'emozione incredibile, ma ci tenevo a tornare per la partita, per stare vicino ai miei compagni. Sono felice di essere qui, speriamo di far risultato. Ore dormite? Zero (ride, ndr).