Como-Lazio, Rovella: "Nottata particolare, ma sono felice di essere qui con la mia squadra"

Le aquile si preparano a scendere in campo allo stadio Sinigaglia e ad utilizzare tutte le loro forze per tentare di sconfiggere il club guidato da Fabregas, nuova minaccia per tutte le Big. Dopo la vittoria di ieri del Napoli, Cremonese e Roma, rispettivamente contro Sassuolo, Milan e Bologna soltanto una tra la Lazio e il Como si unirà alle altre vincitrici. Poco prima dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn Nicolò Rovella, appena diventato padre della piccola Venere, per esprimere le sue opinioni e aspettative sulla prima di Campionato.

Rovella a Sky Sport

Grazie per gli auguri. È stata una notte particolare, la più bella della mia vita, sono felice di essere qui vicino alla mia squadra. Sono doppiamente felice, spero che mi regalino una vittoria qui a Como. Una nottata impegnativa, faccio il tifo per i miei compagni dalla panchina. Che estate è stata?

Continua il centrocampista

Non abbiamo alibi quest'anno, siamo uniti. Quest'anno l'obiettivo è riportare la Lazio dove merita, in Europa, quindi il nostro mantra è il no alibi, lavorare e riportare tutto sul campo la domenica. Sarri? Il mister lo conoscete bene tutti, è un maestro, ti insegna tanti particolari importanti, ti può far fare il salto qualità in più. Sono felice di lavorarci. È importante per me lavorare con Sarri.

Rovella a Dazn