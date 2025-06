Petrucci: "L'indice di liquidità rallenta il mercato. Offerte per Taty e Tavares? Non credo..."

L'indice di liquidità bloccato rende difficile la vita alla Lazio sul fronte del mercato. La società biancoceleste dovrà anche necessariamente sfoltire una rosa composta da 28 giocatori sotto contratto, molti dei quali non rientrano nel progetto di Sarri, tagliando soprattutto i calciatori in esubero.

Di queste e di molte altre tematiche ne ha parlato Matteo Petrucci di Sky Sport ai microfoni di Radio Laziale, di seguito le sue parole.

Servirà tempo per il mercato in entrata. Per Chiesa non c'è nulla di concreto, il mercato è rallentato dall'indice di liquidità, vedremo se in futuro diventerà un nome concreto. Al momento la priorità è sfoltire un po' la rosa, ma anche da quel punto di vista è tutto bloccato. La Lazio del prossimo anno sarà molto simile a quella dello scorso anno, secondo la società è una rosa competitiva, e in parte anche Sarri è d'accordo. Per la società, con Baroni, determinati giocatori non sono stati messi nella loro miglior condizione possibile.