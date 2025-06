Lazio, l'indice di liquidità frena il calciomercato: la situazione

La fase di calciomercato estiva sta per riaprire ufficialmente le porte, tuttavia, c'è un grande ostacolo per la campagna acquisti del club biancoceleste, vale a dire l'indice di liquidità. Come è successo anche negli scorsi anni, infatti, la Lazio deve correre a ridurre la rosa per ottenere una somma di denaro necessaria per acquistare i calciatori che andranno a rinforzare i vari reparti, inoltre, senza cessioni di esuberi, circa sette per un nuovo arrivo, non ci saranno volti nuovi in squadra.

L'indice di liquidità: un ostacolo per il calciomercato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'indice di liquidità bloccato è molto grave per la Società, soprattutto dato che rischia di far slittare il mercato d'entrata ad agosto, anche se il mister aveva espresso il desiderio di avere la squadra già pronta per il ritiro, che si terrà a Formello a partire dal 14 luglio, in seguito ai test fisici del 10.

Lazio: i calciatori arrivati a campionato già avviato

Nell'estate 2021 il tecnico Maurizio Sarri partì verso Auronzo di Cadore con la squadra ma lasciando Durmisi, Fares, Jony, Vavro, Escalante, Adekanye e Raúl Moro fuori dal progetto, inoltre, i nuovi acquisti Pedro e Zaccagni saltarono il ritiro, infatti, lo spagnolo arrivó il giorno prima del match contro l'Empoli, dove debuttò, mentre l'ex Hellas Verona dopo due giornate di Campionato. Nel luglio 2022, invece, il tecnico arrivó ad Auronzo con Marcos Antonio e Cancellieri ma senza i portieri Provedel e Maximiliano, che arrivò durante il Campionato insieme a Casale, Gila e Romagnoli, e portando con sé anche molti esuberi, come Kamenovic, Ruggeri, Marinacci, Basic, Coulibaly e Crespi. Nel luglio 2023 l'unico acquisto a raggiungere il tecnico fu Castellanos, tre giorni prima di rientrare a Roma. Isaksen, Kamada e Rovella, invece, arrivarono ad agosto e Guendouzi a Campionato già avviato.