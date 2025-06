Cardone: "La Lazio ha fatto un'offerta per Fazzini. Sponsor? C'è una trattativa in corso"

La fase di calciomercato sta per cominciare e la Lazio ha già cominciato a guardarsi intorno e valutare i calciatori che potrebbero andare a sistemare i vari reparti, inoltre, come affermato anche dal Comandante, il club biancoceleste si deve concentrare sulla ricerca di una mezz'ala e dei terzini. Riguardo al calciomercato della Lazio e ad una trattativa per uno sponsor si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Giulio Cardone a Radiosei

Il calciomercato

L’Inter è vicina a concludere il primo acquisto della gestione Chivu. La distanza con il Parma per Bonny è molto ridotta. Con i bonus si potrebbe arrivare anche a 25 milioni di euro. La differenza tra offerta e richiesta è colmabile anche con il possibile passaggio alla seconda fase del Mondiale per club. Certo noi ci lamentiamo dei numeri realizzativi di Castellanos, pur sapendo della sua lunga assenza, ma non è che la punta del Parma garantisca di più.

Il Main-sponsor della Lazio

Ogni giorno ripetiamo come la società, per auto-finanziarsi, dovrebbe aumentare i ricavi. Fondamentale andare avanti su questo, oltre che sullo stadio di proprietà. In tal senso c’è una trattativa in corso con la speranza che questa volta venga conclusa. La cifra sul piatto è superiore ai 5 milioni di euro a stagione, si tratta di una cifra importante. Nell’ambito della situazione economica-finanziaria della Lazio e dei vincoli che vanno rispettati per l’indicatore di liquidità, questo tema ha un valore notevole. Non so ancora l’ambito in cui opera questo possibile sponsor.

Su Fazzini