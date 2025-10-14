Atalanta, tre recuperi chiave per Juric in vista della sfida contro la Lazio

Terminata la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Lazio si prepara a tornare in campo per affrontare un ciclo di partite molto intenso. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Torino, la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in una trasferta complicata: sabato 19 ottobre, infatti, i biancocelesti faranno visita all’Atalanta al Gewiss Stadium per la settima giornata di Serie A.

Sarri potrà finalmente riavere a disposizione l’intero gruppo, dopo aver dovuto fare a meno di quattro giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Tuttavia, la Lazio resta ancora in piena emergenza sul fronte infortuni, con diversi elementi chiave ancora ai box.

Atalanta, buone notizie per Juric: torna Scamacca

Dall'altra parte, invece, arrivano segnali positivi per l'Atalanta. Il tecnico Ivan Juric può sorridere: secondo quanto riportato da Sky Sport, Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo più di un mese di stop. L’attaccante romano era fermo dai primi di settembre a causa di un’infiammazione al ginocchio, ma ora sembra aver smaltito il problema e punta alla convocazione per il match contro la Lazio.

Recuperati anche Scalvini e Zalewski

Non solo Scamacca: a Bergamo filtra ottimismo anche per i recuperi di Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski, entrambi in miglioramento e vicini al rientro. Due rientri importanti, soprattutto in vista di un calendario impegnativo per i nerazzurri bergamaschi.