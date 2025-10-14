Qualificazioni Mondiali | Le formazioni ufficiali di Italia-Israele

Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro Israele: vincere è troppo importante.

Simona Nicoli /
Photo by Mattia Ozbot/Getty Images via Onefootball
Photo by Mattia Ozbot/Getty Images via Onefootball

Questa sera, alle ore 20:45, l’Italia del ct Gattuso scenderà in campo contro Israele. La sfida serale sarà importantissima per blindare il secondo posto, con il quale si accederà ai play-off per qualificarsi ai Mondiali.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Gli Azzurri dovranno mettere in campo tutta la loro forza e bravura per riuscire a battere Israele ed avere un’ulteriore chance per far parte dei Mondiali, una competizione che in Italia manca da ormai troppo tempo.

Photo by Mattia Ozbot/Getty Images via Onefootball
Photo by Mattia Ozbot/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali di Italia-Israele

Come riportato da Alfredo Pedullà, ecco le formazioni ufficiali di questa sera:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso

Israele (5-4-1): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili, Biton, Baribo, Solomon. Allenatore: Ran Ben Shimon

Dove vedere la partita

Sarà possibile vedere il match di questa sera in due modi: 

  • in diretta TV su Rai1.
  • in diretta streaming sull’app RaiPlay.
Atalanta, tre recuperi chiave per Juric in vista della sfida contro la Lazio
Stefano Fiore: "Lazio? Sarri sicuramente è un valore aggiunto, ma la rosa..."