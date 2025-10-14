Qualificazioni Mondiali | Le formazioni ufficiali di Italia-Israele
Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro Israele: vincere è troppo importante.
Questa sera, alle ore 20:45, l’Italia del ct Gattuso scenderà in campo contro Israele. La sfida serale sarà importantissima per blindare il secondo posto, con il quale si accederà ai play-off per qualificarsi ai Mondiali.
Gli Azzurri dovranno mettere in campo tutta la loro forza e bravura per riuscire a battere Israele ed avere un’ulteriore chance per far parte dei Mondiali, una competizione che in Italia manca da ormai troppo tempo.
Le formazioni ufficiali di Italia-Israele
Come riportato da Alfredo Pedullà, ecco le formazioni ufficiali di questa sera:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso
Israele (5-4-1): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Gloukh, Khalaili, Biton, Baribo, Solomon. Allenatore: Ran Ben Shimon
Dove vedere la partita
Sarà possibile vedere il match di questa sera in due modi:
- in diretta TV su Rai1.
- in diretta streaming sull’app RaiPlay.