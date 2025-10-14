Il Sorrento Calcio sul sequestro dell'Academy di Immobile: "Stiamo cercando una soluzione""

La vicenda legata al recente sequestro del Centro Sportivo “Immobile Academy”, fondato dall’ex attaccante della Lazio Ciro Immobile, ha avuto ripercussioni anche sul Sorrento Calcio, che utilizzava regolarmente la struttura per lo svolgimento degli allenamenti. La squadra, attualmente impegnata nel girone C di Serie C, disputa le proprie gare casalinghe a Potenza, ma si allenava nel centro sportivo situato a Torre Annunziata.

A seguito della chiusura dell’impianto - avvenuta in seguito a un provvedimento delle autorità per presunti abusi edilizi sull’area della struttura - anche la società rossonera ha ritenuto opportuno intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla propria posizione.

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ricevuta oggi comunicazione dell’impossibilità di utilizzare le strutture dell’Immobile Academy di Torre del Greco, in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, ha immediatamente iniziato a cercare una sede alternativa per gli allenamenti della prima squadra e dell’Under 18 e per gli allenamenti e le partite di Under 17, Under 16 e Under 15.

Ci siamo trovati ovviamente spiazzati, siamo alla ricerca di una soluzione che però è difficile da trovare in questo momento della stagione. Non è affatto semplice per noi far fronte ad una nuova ed imprevista difficoltà logistica che si aggiunge a quella enorme che stiamo attraversando da tre anni a questa parte vista l’indisponibilità per le gare casalinghe dello stadio Italia di Sorrento. Uno stadio che per altro dalla fine della passata stagione è chiuso per lavori di ristrutturazione, interrotti da cinque mesi a questa parte, e che quindi è indisponibile anche per gli allenamenti. Allo stato attuale siamo apolidi e con noi lo sono tutti i calciatori della prima squadra ma anche tutti i ragazzi del nostro settore giovanile.