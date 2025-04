Lazio-Bodo Glimt, i messaggi social di Rovella e Isaksen

Non sono bastati i tre gol della Lazio per accedere ad una semifinale europea che manca dai tempi di Mancini in panchina: il 3-0 di Dia ai supplementari ha illuso il popolo biancoceleste che ha visto i suoi ragazzi perdere ai calci di rigore. Gustav Isaksen e Nicolò Rovella, attraverso i propri profili social hanno voluto ringraziare i tifosi per il grande sostegno ricevuto ieri.

Il messaggio di Isaksen ai tifosi

Una sconfitta dura da mandare giù. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma non è stato abbastanza. Continueremo a lottare per concludere la stagione nel miglior modo possibile. Ma grazie a tutti i tifosi ieri. Non ho mai vissuto un'atmosfera così nella mia vita. Siete stati fantastici e ci avete dato energia. Abbiamo fame e vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi.

Il post di Rovella