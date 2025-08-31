Lazio-Verona, Fabiani nel post: “Penalizzati dal mercato bloccato? Io dico di no. A gennaio…”

All’Olimpico la Lazio si è imposta con autorità, liquidando il Verona per 4‑0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni, Taty e Dia. Un successo netto che riporta i biancocelesti più in alto in classifica dopo queste prime due giornate. Ora, la palla passa al direttore sportivo Angelo Fabiani, pronto a intervenire per fare il punto sul percorso sinora sviluppato, tra gestione del gruppo, strategie di mercato e obiettivi europei. Le sue parole, rilasciate a La Domenica Sportiva, risultano cruciali per orientare lo sguardo verso le prossime sfide.

Le parole di Fabiani

Sulla partita di stasera

Sono trent’anni che sono nel mondo del calcio, non mi entusiasmo stasera più di tanto, anche se mi sono abbattuto dopo la sconfitta di Como.

Sulla squadra e il blocco del mercato

Sdrammatizziamo i titoli che sono stati fatti, del mercato penalizzato ce lo dirà la stagione. La squadra è rimasta la stessa, è uscita ai calci di rigore in Europa ed era in corsa per la qualificazione fino alla fine, strada facendo vedremo se il mercato ci ha penalizzato. Io dico di no, ci sarà il tempo poi per correggere qualcosa, a gennaio chiaramente. Prima di allora no.

Sulle voci di mercato che accostano Insigne alla Lazio

Da qui a gennaio c’è molto tempo, non faremo nessun tipo di mercato fino a quel giorno. Non trasgrediremo le norme, anche se andavano viste un attimo, ma per rispetto della società e non esporre un’intera tifoseria a tutto ciò.

