La telenovela di questo calciomercato si chiama Cesare Casadei: un tira e molla che va avanti da più di una settimana con sorpassi e controsorpassi tra le contendenti per strapparlo al Chelsea, degni di una delle migliori gare di MotoGp. Negli ultimi giorni la Lazio però sembra aver compiuto il sorpasso decisivo con un'offerta che avrebbe soddisfatto il club londinese.

Depositphotos

Lazio-Casadei è fatta?

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nei giorni scorsi la Lazio ha recapitato al Chelsea un'offerta di 12 milioni più il 20% sulla futura rivendita in favore dei Blues. Tutto l'etere biancoceleste era in attesa della risposta del Chelsea, che nel frattempo stava chiudendo altre trattative come la cessione in prestito alla Juventus di Renato Veiga.

Poco fa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto infiammare le speranze dei tifosi biancocelesti con un tweet che lascia presagire davvero il buon esito della trattativa che porterebbe nella Prima Squadra della Capitale il vincitore del Pallone d'Oro del mondiale U20.

Il tweet di Fabrizio Romano