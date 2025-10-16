Serie A e il valore delle rose: la Lazio perde posti in classifica

Con l'inizio della nuova stagione, Transfermarkt Italia ha stipulato una classifica delle rose: dalle più alle meno costose della Serie A.

A svettare, ovviamente, ci sono le Big, ma tra le prime 8 spunta anche il Como: ecco la classifica completa.

I valori delle squadre di Serie A: svetta l'Inter; la Lazio è decima

Nuovo campionato e nuove rose, ma di alcune squadre il valore è rimasto invariato.

Come ci si poteva aspettare, a svettare c'è la squadra di Chivu, l'Inter, con un valore di rosa che ammonta a 693.8 milioni di euro; segue la Juventus di Tudor, con 602.7 milioni di euro e il Napoli di Conte con 602.7 milioni di euro.

Dopo la top 3, ci sono altre squadre con un invariato valore di rosa, come Milan e Roma, con una di rispettivamente 471.5 e 401 milioni di euro.

Nella top 10, inoltre, troviamo una grandissima sorpresa: il Como. Dopo la continua crescita dello scorso anno, infatti, il valore della rosa di questa squadra è aumentato, arrivando a segnare ben 285.1 milioni di euro.

Tra le squadra che, invece, hanno visto una diminuzione del valore della propria rosa, troviamo Lazio (266.4 milioni di euro) e Verona (91.2 milioni di euro).

