D'Aversa in conferenza: "Dobbiamo versare lacrime e sangue. La Lazio in campo aperto…"

Empoli-Lazio sarà il lunch match della domenica valevole per la 35° giornata di Serie A. I punti in queste ultime partite pesano doppio: Baroni e D'Aversa sanno di giocarsi tanto in questi 90' chi per inseguire un piazzamento europeo chi per la permanenza in A.

Alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, che ha così presentato il match:

La conferenza stampa di Roberto D'Aversa

Si è parlato di ciò che abbiamo fatto, al primo errore abbiamo subito gol e lì abbiamo denotato un po’ di sfiducia. Questi errori ne dobbiamo far tesoro, domani affrontiamo una delle squadre migliori, ma dobbiamo andare in campo con la volontà di fare un risultato. La salvezza è ancora nelle nostre mani, ma dobbiamo trasformare le parole ai fatti

Squalifica di Grassi e Henderson

In questo momento dobbiamo ragionare sulle certezze, chi ci sarà darà l’anima. Mi dispiace soprattutto per la squalifica di Grassi, a volte è giusto anche avere buon senso. Avevamo perso il derby, far squalificare per un motivo come quello è eccessivo. Come ha fatto passare tante cose in quella partita, potevano far passare anche quello. Le scelte da fare possono essere diverse, non molte, ma abbiamo lavorato per cercare di tamponare.

