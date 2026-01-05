West Ham, il Taty si presenta: "Sono qui per portare quello spirito combattivo che ho dentro"
Le dichiarazioni rilasciate dal Castellanos alla sua prima intervista al West Ham
Arrivata l'ufficialità, pochi istanti fa il West Ham ha anche pubblicato una breve intervista di Castellanos ai microfoni del club inglese, di seguito le sue prime dichiarazioni.
Le parole del nuovo acquisto degli Hammers
Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me personalmente e sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile. Ogni partita è una battaglia e io sono qui per dare il mio contributo, per cercare di portare quell'energia, quello spirito combattivo che ho dentro, affinché ogni partita sia il più importante e dura possibile.
Continua l'ex Lazio
Spero di dare il massimo ai tifosi. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con la massima responsabilità, e voglio dire loro che darò tutto per difendere questa maglia e, ovviamente, per raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. Questa è la cosa più importante.