West Ham, il Taty si presenta: "Sono qui per portare quello spirito combattivo che ho dentro"

Arrivata l'ufficialità, pochi istanti fa il West Ham ha anche pubblicato una breve intervista di Castellanos ai microfoni del club inglese, di seguito le sue prime dichiarazioni.

Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me personalmente e sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile. Ogni partita è una battaglia e io sono qui per dare il mio contributo, per cercare di portare quell'energia, quello spirito combattivo che ho dentro, affinché ogni partita sia il più importante e dura possibile.