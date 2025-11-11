Calciomercato Lazio, il Comandante richiede un profilo per sostituire Tavares: ecco chi è

La fase di calciomercato invernale si avvicina ed anche se ancora sono incerte le modalità in cui si potrà svolgere la campagna acquisti, il Comandante ha già iniziato a valutare i vari profili che potrebbero servire per rinforzare i vari reparti della rosa biancoceleste.

Calciomercato Lazio: gli obiettivi di Sarri

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, oltre allo svincolato Lorenzo Insigne, che ormai sembra un punto fisso per il Comandante, il tecnico ha valutato anche altri profili da inserire nel reparto offensivo, come Daghim (Wolfsburg), Pio Esposito (Inter), Raspadori (Atletico Madrid) e Oyarzabal, attaccante del Real Sociedad che sarebbe perfetto per il ruolo di centrale nel tridente. Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, ormai è chiaro che tra il tecnico e Nuno Tavares non è scattata la scintilla, tanto che il mister ha già valutato il profilo perfetto che potrebbe sostituire il portoghese: Aaron Martin. Il terzino sinistro del Genoa classe '97 inizialmente sembrava incedibile ma ora la ruota potrebbe girare a favore della Lazio, infatti, il calciatore non è più un titolare fisso, perciò il tecnico Daniele De Rossi, che ha recentemente sostituito l'ex mister Patrick Vieira, potrebbe venire incontro alla squadra biancoceleste.

