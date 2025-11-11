Lazio-stadio Flaminio: ecco cosa manca per ottenere l'approvazione

I tifosi del club biancoceleste vogliono tornare nella loro vecchia casa, allo Stadio Flaminio, tuttavia, per ottenere l'approvazione e, successivamente, iniziare i lavori bisogna definire ancora alcuni dettagli.

Lazio-stadio Flaminio: gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i problemi principali legati alla questione Lazio-stadio Flaminio riguardano le verifiche dell'avvocatura comunale sulla richiesta di Lotito di ottenere i diritti di superficie, infatti soltanto dopo l'approvazione si potrà formalizzare il progetto finale e avviare i lavori per la costruzione del nuovo stadio. La richiesta del gestore è fondamentale, infatti, se venisse accolta faciliterebbe l'accensione del mutuo e permetterebbe di patrimonializzare il Flaminio. I tifosi continuano a sperare in un ritorno a casa, la quale dovrebbe mantenere il suo valore storico ma anche adattarsi ai nuovi standard europei (aree commerciali e sportive, sostenibilità ambientale e capienza ridotta ma innovativa).

