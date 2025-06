Ecco chi sarà il nuovo CT della Nazionale Italiana

Gennaro Gattuso è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale Italiana di calcio. L’annuncio, arrivato attraverso i canali ufficiali della FIGC, segna l’inizio di un nuovo percorso per gli Azzurri.

Un ritorno in Azzurro con una nuova veste

Ex centrocampista e campione del mondo nel 2006, Gattuso porta con sé una forte identità calcistica, maturata negli anni da calciatore e consolidata attraverso esperienze da allenatore con club di primo piano come Milan, Napoli e Valencia. La sua figura è stata scelta dalla Federazione per guidare un nuovo progetto tecnico, basato su disciplina, coesione e valorizzazione del talento italiano, soprattutto quello più giovane.

Il profilo scelto dalla FIGC per un nuovo ciclo

L’obiettivo del nuovo corso è ricostruire una squadra competitiva in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali, a partire dalle qualificazioni per i Mondiali 2026. Gattuso eredita una panchina pesante ma stimolante, con la responsabilità di riportare entusiasmo e identità a una Nazionale che ha vissuto momenti di discontinuità negli ultimi anni.



Il post social