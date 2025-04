Rambaudi: "La delusione va trasformata in rabbia. Tchaouna al posto di Isaksen? Vi dico che..."

Come di consueto nella trasmissione “Sei Volte Buongiorno” in onda sui 98.100 di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste dal 1994 al 1998. Il mister ha commentato la pesante sconfitta della Lazio ai calci di rigore contro il Bodo/Glimt e la conseguente eliminazione della squadra di Baroni dall'Europa League.

Rambaudi a Radiosei

L’eliminazione, per come è arrivata, è una mazzata ma devi voltare pagina. Questa squadra, per quelle che sono le sue qualità individuali, ha fatto grandi cose, più di quello che ci aspettavamo. Ora deve essere bravo Baroni, come sempre, a motivare; alcuni giocatori non devono cadere nella tristezza.

Continua l'ex Lazio