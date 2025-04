Giordano: “La Lazio può ancora arrivare quarta. La scelta dei rigoristi andava gestita meglio”

Giovedì notte Lazio è uscita dall’Europa League, ponendo fine al percorso europeo di quest’anno. Sono tanti gli interrogativi, ma non c’è tempo per rimuginare perché i biancocelesti adesso devono concentrarsi al massimo sul campionato e sulle ultime sei partite rimaste. A parlare di Lazio e di eliminazione, ai taccuini del quotidiano La Gazzetta dello Sport, anche l’ex biancoceleste Bruno Giordano.

Bisogna vedere se qualcuno ha chiesto di non batterlo. Non so cosa è avvenuto e non posso commentare. Personalmente ho trovato strano che Romagnoli e Vecino non si siano presentati sul dischetto. Però non so se non se la sono sentita o se non stavano bene, non è un giudizio. Solo che stava lì può davvero commentare. Ricordo ancora le polemiche perché Falcao, nella finale di Coppa dei campioni del 1984, non calciò un rigore, ma non mi piace fare i processi senza sapere le cose. Una cosa però forse andava gestita meglio: i rigoristi migliori dovevano battere per primi. La scelta di tenere i migliori per il quarto o il quinto rigore io non la capisco. Se le cose vanno male agli ultimi rigori non ci si arrivano nemmeno. Se Castellanos è stato tenuto di proposito per calciare il quinto rigore, ha rischiato di non batterlo. Infatti, il Bodo avrebbe potuto chiudere la partita prima.