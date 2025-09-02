Lazio, nessun acquisto né cessione: gli esuberi restano e Insigne aspetta segnali per gennaio

Si è appena concluso il calciomercato in una stagione in cui la Lazio ha avuto il mercato bloccato e a Formello non è arrivato nessun elemento nuovo a rafforzare l’organico. Lotito e Fabiani contavano di sfoltire la rosa e di tagliare ingaggi per rientrare nel limite dell’80% del rapporto fra spese e ricavi, traguardo necessario per sbloccare totalmente il mercato di gennaio. Invece, sono rimasti tutti gli esuberi fra cui Gigot, Basic, Fares e Kamenović. Per questo, ad oggi, nella finestra invernale, salvo sorprese, la Lazio potrà acquistare solo cedendo e dovrà farlo alle stesse cifre.

Il mercato di gennaio?

La Lazio, quindi, per poter fare mercato dovrà per forza cedere qualcuno. Gogot continuerà a pesare per 1,8 milioni più bonus, ogni possibilità di trasferimento si è bloccata a causa di un problema fisico ancora precitato e che riguarderebbe anche e caviglia a tal punto da rischiare la bocciatura in sede di visite mediche. Il centrale, attualmente, si troverebbe in Francia, probabilmente per effettuare un consulto e sarebbe a rischio operazione. È rimasto a Roma Basic il cui stipendio ammonta a 1,6 milioni e Fares, 1 milione, conca meno per 600.000 €. Tutti questi giocatori sono fuori rosa e tutti in scadenza a giugno. Non avevano molto interesse a partire prima perdendo parte degli ingaggi e rimarranno a disposizione in caso in cui, noi due slot della stagione, sarà possibile effettuare cambi e modifiche alla lista della quale per adesso sono, appunto, esclusi (ad esempio, Basic sarà valutato se a dicembre la Lazio dovesse perdere Dele-Bashiru e Belahyane, entrambi convocabili in coppa d’Africa).

E Insigne?

Lotito, se non ha spinto per le cessioni fino all’ultimo giorno, avrà sicuramente un’idea in mente: la prossima fotografia dei conti è fissata al 30 settembre ed entro metà novembre la Lazio saprà quali saranno i vincoli per gennaio, male che vada venderà per acquistare e potrà sboccare interamente, il mercato procedendo più agevolmente. Il mercato che ieri si è chiuso non ha visto un lieto fine per Insigne, il calciatore ex Napoli e Toronto che ha deciso di non firmare con il Parma, società che lo aveva corteggiato a lungo durante quest‘estate. L’attaccante è rimasto svincolato e la sensazione è proprio quella che il partenopeo stia aspettando segnali dalla Lazio. D’altronde, Sarri lo vuole, sarebbe disposto ad aspettarlo anche per gennaio e Insigne non si è sentito di chiudere la porta a questa opportunità, ha già lavorato con il mister e ha un ottimo rapporto con lui. Soltanto se nei prossimi mesi dovesse ricevere segnali negativi da Formello, allora riprenderebbe in considerazione le sue pretendenti. Anche la Lazio potrebbe virare su altri profili se consideriamo che - come riporta Il Corriere dello Sport - la talent di Formello potrebbe star seguendo altri profili come quello Jan Carlo Simić, difensore dell’Anderlecht, di soli vent’anni, militante nelle giovani del Milan anni fa. Soltanto il tempo potrà dirci quali saranno gli sviluppi per la Lazio e, in questo caso, anche per Insigne.