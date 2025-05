Inter-Lazio: Pedro è in pole per sostituire Zaccagni

In vista della partita di campionato che si giocherà domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45, come riporta Il Messaggero, la Lazio punta tutto sulla classe e la maturità calcistica di Pedro, il quale potrebbe aiutare la squadra biancoceleste a blindare il quarto posto in classifica.

L'importanza di Pedro da subentrato

L'attaccante della squadra capitolina, ora, è uno dei pochi (se non l'unico) che può sostituire Zaccagni (squalificato): da subentrato a San Siro, infatti, Pedro, al 98', ha segnato il rigore contro il Milan.

Da quel giorno Pedro non si è fermato e la caccia al gol l'ha vinta spesso, arrivando a soglia 12 reti - di cui 8 in Serie A -. 7 di questi gol, come spiega Il Messaggero, l'attaccante biancoceleste li ha segnati da subentrato, e questo ha fatto sì che Pedro venisse nominato come “migliore riserva”.

Con il Parma, infatti, dopo essere entrato al 57', è riuscito a far tornare in gioco la Lazio segnando una doppietta… ma non solo: anche ad Empoli, subentrato al 70', Pedro ha sfiorato il raddoppio.

La lista non finisce qui, infatti contro la Juventus è accaduta la stessa cosa: l'ex Barcellona è entrato in campo al '53. Con lui, il ritmo della squadra è aumentato tanto da far arrivare, allo scadere del secondo tempo, il gol del pareggio, segnato da Vecino.

Il “flop” da titolare e la titolarità di domenica

Come riporta Il Messaggero, inoltre, da titolare Pedro non è riuscito a mostrare la stessa incisività. Nei 6 match in cui ha iniziato sin dal '1, infatti, ha segnato solo contro il Como.

Nonostante tutto, però, Pedro è al primo posto per partire titolare contro l'Inter, così da provare a eliminare questa etichetta che lo attanaglia…. anche se, l'unico gol contro la squadra di Inzaghi, Pedro lo ha segnato il 26 agosto 2022.