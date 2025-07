Formello day 10, il ritiro continua: assenti quattro elementi del reparto difensivo

Questa mattina il centro sportivo di Formello apre le porte per il decimo giorno di allenamento, guidato dal Comandante Maurizio Sarri. La giornata di ieri ha portato molte sorprese, come il ritorno in gruppo di Patric, Pellegrini e del Capitano Mattia Zaccagni, ma anche brutte notizie, infatti, Romagnoli, colpito dalla febbre, Isaksen, che ha contratto la mononucleosi, e Dia, alle prese con fastidi alla caviglia destra, sono ancora indisponibili.

Ritiro Lazio day 10: allenamento mattutino

Verso le ore 10:00 è iniziata la seduta mattutina del 10° giorno di allenamento al centro sportivo di Formello. Inizialmente la rosa biancoceleste è stata divisa in due gruppi: il reparto difensivo, ad eccezione dei centrali Romagnoli, Gigot e Patric e del terzino Pellegrini, svolgono un lavoro atletico al Fersini, mentre per i centrocampisti, attaccanti e portieri è il turno di una seduta tattica sul centrale. Successivamente avviene lo scambio tra i due gruppi e verso le ore 10:45 la seduta mattutina è terminata, le aquile torneranno in campo nel tardo pomeriggio.

Il programma delle amichevoli

Dopo il trionfo contro la Primavera, merito delle reti di Pedro, Cancellieri e Basic, la rosa biancoceleste scenderà in campo sabato 26 luglio alle ore 22:30 per affrontare l'Avellino a Frosinone. Successivamente le aquile voleranno in Turchia e combatteranno il 30 luglio contro il Fenerbahce e il 2 agosto contro il Galatasaray. Il 9 agosto, invece, sarà il turno del Burnley, dove si rincontrerà Loum Tchaouna, mentre il 16 agosto si disputerà Lazio-Atromitos e il 24 agosto alle ore 18:30 i biancocelesti scenderanno in campo per la loro prima partita della stagione 2025-2026 del Campionato di Serie A.