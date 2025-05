Ioannidis, osannato da Mandas, sembra avere un debole per la Lazio

Continuano i pensieri di Ioannidis per la Lazio, che non nasconde di voler intraprendere una carriera a Roma, soprattutto dopo aver saputo che, come riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste continua a tenere d'occhio il nome del giocatore greco.

Il rapporto tra Mandas e Ioannidis

Mandas, connazionale di Ioannidis, ha svelato che si sono sentiti diverse volte in estate, proprio nel momento in cui la trattativa con la Lazio sembrava andare a gonfie vele. Le dichiarazioni del portiere biancoceleste sono arrivate fino in Grecia e l'attaccante del Panathinaikos FC ha apprezzato molto, iniziando a seguire Mandas (che ha ricambiato) sui suoi profili social.

Il post Instagram di Ioannidis

E' anche grazie a tutte queste dinamiche, come riporta Il Corriere dello Sport, che l'attaccante greco, dopo aver visitato Roma il 20 aprile scorso, ha deciso di mettere delle foto sul suo profilo Instagram: la principale è quella che immortala Ionnidis davanti al Colosseo.