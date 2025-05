Lazio: la probabile formazione e l'aiuto di Lotito a Matera

Contro il Lecce, Baroni ha deciso di far scendere in campo quasi tutti i titolari. A tornare, infatti, come spiega Il Messaggero, sono Dia e Tavares, i quali sono stati provati con la formazione che molto probabilmente giocherà domenica.

La probabile formazione biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, ecco chi potrebbe giocare: Mandas in porta; in difesa: Nuno Tavares, uno tra Marusic, Hysaj e Romagnoli; centrocampo: Guendouzi e Rovella; in attacco uno tra Isaksen e Pedro, insieme a Dia e Zaccagni.

Infine, oggi a Formello non ci sarà nessuna conferenza stampa finale.

La novità mostrata da Claudio Lotito

Allo stesso tempo, Claudio Lotito, su iniziativa elettorale di Forza Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni che riporta Il Messaggero: