Cagliari-Lazio, i diffidati biancocelesti: ecco chi rischia il Monza

Lazio chiamata a reagire

Dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Fiorentina, la Lazio deve subito rialzare la testa. Il prossimo impegno sarà in campionato, dove i biancocelesti affronteranno il Cagliari lunedì 3 febbraio alle 20:45.

Attenzione ai cartellini

La sfida contro il Cagliari sarà particolarmente delicata. Oltre all’assenza in panchina di mister Baroni, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina, la Lazio dovrà fare attenzione ai giocatori diffidati. Isaksen e Rovella, infatti, rischiano di saltare il successivo match contro il Monza, in programma domenica 9 febbraio alle 15:00, in caso di ammonizione.