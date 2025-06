Sarri e la Lazio hanno già iniziato ad impostare il mercato: le novità

La Lazio e Sarri si stanno già preparando in vista del campionato di Serie A 2025-2026. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il tecnico biancoceleste ha già messo al corrente il ds, Fabiani, riguardo ai reparti da rafforzare e migliorare.

depositphotos

I reparti

Sarri fa riferimento al centrocampo e alla difesa, contando di puntare soprattutto su un terzino e una mezzala. Hysaj, nonostante noto pupillo del tecnico toscano, ha il contratto in scadenza, con un ingaggio pari a 2,8 milioni di euro (come riporta Il Messaggero)… al contrario di Lazzari che sembrerebbe non essere il tipo di terzino che piace a Sarri.

Al centrocampo si è deciso di introdurre un numero 10 come Luis Alberto e il più simile a questa descrizione è Fazzini, sul quale, però, si trova anche il Torino di Baroni. Alla Lazio piace anche Fabbian, nonostante non abbia le precise caratteristiche volute da Sarri.

Nel passato

Tavares, in passato, fu bocciato da Sarri a causa di questioni fisiche e tattiche. Nonostante tutto, però, la Lazio ha deciso comunque di riscattarlo e il perché lo spiega Il Messaggero: farci una plusvalenza in quanto Lotito lo valuta dai 35 ai 40 milioni di euro e il 40% se lo prenderà l'Arsenal.

Sempre per quanto riguarda Tavares, inoltre, vi è un importante retroscena: il Milan, prima di Tare, lo stava sondando come sostituto di Theo Hernandez… ma non solo, ci avevano pensato per il proprio mercato anche Inter e Juventus.

Sliding doors del mercato biancoceleste

E' risaputo che Castellanos piace molto a ben 4 club della Premier e a 2 della Liga: la società biancoceleste starebbe solo aspettando un'offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, così da iniziare a pensare a un sostituto dell'attaccante argentino. Tra i nomi più papabili vi sono quello di Ioannidis e di Pio Esposito.

Con il ritorno in panchina di Sarri, Provedel potrebbe tornare titolare tra i pali e, così facendo, si proverà a far cassa con Mandas, per più di 20 milioni di euro.

Infine, in difesa si sta monitorando l'affinità calcistica tra Gigot e la tecnica di Sarri. Verso la conferma, invece, vi sono Provstgaard e Patric.