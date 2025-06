Isaksen e le sue parole per Sarri: "Son curioso di capire se porterà nuove idee..."

Come riportato da Il Messaggero, in questa stagione, ormai finita, con Baroni Isaksen ha raddoppiato il minutaggio del suo primo anno in Italia. Il calciatore danese si era così bloccato a febbraio, riuscendo anche a far espugnare alla Lazio il campo del Maradona, dei rossoneri e dell'Atalanta.

Dall'arrivo del danese in Serie A, nella stagione 2023-2024, Sarri lo ha sempre difeso:

Dobbiamo aspettarlo, perché ha numeri grossi. Gustav sarà un bel libro da scrivere.

aveva dichiarato il tecnico toscano.

In passato, come riporta Il Messaggero, erano arrivate anche ottime offerte per Isaksen, soprattutto dal Celtic e l'Olympiacos.

Ad oggi, però, il club biancoceleste ritiene il danese come un soggetto da tutelare e tenersi stretto… penserebbe ad una cessione solo per un'offerta da un minimo di 25-30 milioni di euro.

Una volta aver appreso il ritorno di Sarri con la Lazio, Isaksen ha dichiarato:

Fu bello lavorare con lui alla Lazio, poi si dimise dopo un brutto periodo. Son curioso di capire se porterà nuove idee o se insisterà sulla vecchia impronta. Voleva che imparassi subito l'italiano per adattarmi in fretta. Ora che conosco la lingua ci capiremo meglio.