Lazio, i biancocelesti rimangono in 9 ma conquistano la vittoria: un solo precedente in Serie A

Una grande serata ieri per la rosa biancoceleste a Parma, infatti, nonostante l'inferiorità numerica, dopo le espulsioni di Mattia Zaccagni e Toma Basic, le aquile hanno continuato a lottare per tentare di trovare il gol che avrebbe portato alla vittoria ed è stato Tijjani Noslin a portare a termine la missione e far guadagnare alla Lazio i 3 punti, che collocano la squadra in 8a posizione con 22 punti.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Vittoria 9 Vs 11: il precedente in Serie A

Risulta soltanto un precedente in Serie A di una vittoria in 9 contro 11, precisamente all'incontro Bologna-Milan dove i rossoneri riuscirono a trionfare, nonostante l'arbitro Doveri avesse espulso Paletta e Kucka per doppia ammonizione. In quell'occasione era stato il pallone mandato in rete avversaria da Pasalic a permettere al club Milano di trionfare, dove al tempo giocava anche l'attuale biancoceleste Alessio Romagnoli.

Lazio, l'ultimo trionfo in 9 Vs 11

La squadra biancoceleste aveva già vinto recentemente una partita in queste condizioni, infatti, nella partita degli ottavi di finale di Europa League in casa del Viktoria Plzen la Lazio era riuscita a trionfare, grazie alla rete di Gustav Isaksen al 90+5', nonostante le espulsioni di Nicolò Rovella e Samuel Gigot, quando il risultato era ferma sull'1-1.