Lazio-Hellas Verona, il bilancio di Sarri contro i veneti

Troppo brutto per essere vero l'esordio ufficiale che ha visto la Lazio sconfitta sul campo del Como. Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, c'è stata una ripresa che ha visto subito i biancocelesti colpiti da Douvikas: troppe le occasioni concesse alla squadra di Fabregas, per una Lazio a cui evidentemente servirà tempo, necessario a ristabilire determinati equilibri. “Loro hanno vinto e lo hanno fatto meritatamente, credo che avrebbero vinto lo stesso”, queste le parole di un Sarri che in modo sacrosanto non ha cercato alibi in merito al gol annullato a Castellanos.

Per muovere da subito la classifica il prossimo appuntamento della Lazio è previsto per domenica 31 agosto alle 20.45, con i biancocelesti che riceveranno l'Hellas Verona all'Olimpico: partire con tre punti a Roma sarebbe fondamentale, anche per invertire il pessimo trend casalingo visto nell'arco della passata stagione, dove solo il Monza uscì sconfitto dal confronto esterno con la Lazio in diversi mesi.

Il bilancio di Sarri contro l'Hellas Verona

Ventuno confronti, per dieci successi, sette pareggi e quattro sconfitte nel bilancio completo del tecnico toscano contro i veneti: 1,76 punti per partita, sin da ottobre 2005 quando alla guida del Pescara Sarri sconfisse gli scaligeri. Solo vittorie invece tra 2015-2016 e 2017-2018, quando con il suo Napoli il tecnico toscano portò a casa cinque successi in cinque confronti, tra Serie A e Coppa Italia. A colpire in negativo invece il dato in riferimento alle cinque sfide affrontate sulla panchina della Lazio. Scioccante il 4-1 del Bentegodi a ottobre 2021, con i biancocelesti travolti dal poker di Giovanni Simeone, con tre pareggi poi arrivati nell'arco del quasi triennio. Il 3-3 alla 38esima della prima stagione targata Sarri e i due pareggi arrivati per 1-1 tra febbraio 2023 e dicembre 2023.

Il successo in avvio stagionale nel 2022

L'unica vittoria dell'era Sarri contro i veneti arriva per la Lazio a settembre 2022. Otto punti dopo le prime cinque uscite, condite dai successi casalinghi contro Bologna e Inter. Dopo un primo tempo complicato con un gran sinistro di Basic bloccato solo dal palo, fu nella ripresa che i biancocelesti costruirono il proprio successo: Immobile la sbloccò al 68' con un colpo di testa, su assist di Milinkovic-Savic. La gara la chiuse invece Luis Alberto, che al 90' sfruttò il pallone ricevuto da Zaccagni.

Che sia proprio Zaccagni il protagonista della gara della prossima domenica, con l'ex di giornata che spera di interrompere il proprio digiuno all'Olimpico, in atto dal 24 novembre.