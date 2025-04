Rambaudi a Radiosei: "Mandas o Provedel? sceglierei oggi Mandas e Provedel per il derby"

Tra poche ore le aquile scenderanno in campo all'Aspmyra Stadion per affrontare il Bodoe/Glimt, partita valida per i quarti di finale della competizione europea. La Lazio farà il possibile per portarsi a casa la vittoria, tuttavia, il club non dovrà fare i conti soltanto con la forza degli avversari ma, soprattutto, con le condizioni avverse del campo. Riguardo l'incontro di oggi, in programma alle ore 18:45, Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, si é espresso ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Riguardo le aspettative e sulla squadra biancoceleste

Le aspettative non erano queste ad inizio stagione ma ora gli obiettivi sono cambiati con il lavoro, la voglia e tutte le componenti che ci vogliono. I giocatori vivono per queste partite, che si sono guadagnati e che li gratificano. La squadra ha lavorato tutto l’anno per giocare queste gare. La sensazione deve essere bella, di crescita, indipendentemente dal risultato.

Sull'incontro Bodoe/Glimt-Lazio

I primi 15-20 minuti saranno decisivi per impostare la partita. Devi fare una gare intelligente. Serve l’attenzione giusta, in primis non devi prendere gol in avvio: questo non significa abbassarsi ma solo fare attenzione.

Riguardo la gestione dei portieri Mandas-Provedel