Game on 2025, Castiello: "Ci siamo rivelate una sorpresa. Vorrei regalare alla Lazio un trofeo"

Il capitano della Lazio Women, Antonietta Castiello, è intervenuta ai microfoni ufficiali della società a margine dell'evento "Frecciarossa Game on 2025 - Women in Sport", andato in scena ieri pomeriggio alle Officine Farneto.

Penso che si descriva da solo, siamo partite come l'ultima della classe ma ti sei rivelata una sorpresa del campionato e ti sei confermata come tale. Sei una sorpresa per tutte le squadre che hai incontrato.

A livello personale penso sia stata una crescita sia a livello caratteriale, fare panchina non è mai facile, è stata la prima prima panchina perché bene o male ho sempre giocato quindi è stata un'esperienza nuova che mi ha fatto crescere. In un gruppo non conta quanti minuti fai ma l'importante è amalgamare il gruppo. Penso che dal mister sono stata premiata anche per quello.