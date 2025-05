Game on 2025, Le Bihan: "Frustrata di non aver giocato la poule scudetto, ma stagione ottima"

L'attaccante biancoceleste della Lazio Women, Clarisse Le Bihan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in occasione dell’evento "Frecciarossa Game On 2025 - Women in Sport", che si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso le Officine Farneto. La numero 11 ha condiviso le sue impressioni sulla stagione della Lazio nella massima serie e sul futuro, e gli obiettivi del club per il prossimo campionato.

L'intervento di Le Bihan

A livello statistico è stato un anno bello, inaspettato a dir la verità, sono felice e orgogliosa anche della stagione della squadra. Per il futuro è bello. Miglior anno da calciatrice? Penso di si perché mi sento molto felice, sento che faccio parte di una famiglia. All'inizio ho dovuto adattarmi ma anche con la lingua e le mie compagne è stato un anno davvero bello.

Quando è cambiata la squadra?

Penso alla fine dell'anno 2024 abbiamo preso esperienza, abbiamo sofferto tanto perché abbiamo perso partite che hanno fatto male, perché non era tanto meritato, quindi abbiamo preso insieme tanta esperienza. Alla fine dell'anno 2024 era già meglio ma dopo siamo cresciute tanto. Ero un po' frustrata che dopo non abbiamo potuto giocare l'altro campionato, ma è stato così. Abbiamo fatto tante partite ottime.

Cosa mi ha spinto a venire alla Lazio? Ho visto qualche video della struttura, quindi mi sono detta che era un progetto ambizioso. Non sapevo cosa aspettarmi da questa prima stagione perché c'è un passo dalla Serie A alla B, ma l'abbiamo fatto in una maniera davvero bella. Spero che la società continuai a fare ciò che di bello ha fatto in questa stagione, spero che possa investire ancora di più. A crescere anche on il mister. Penso che ci siano ancora dei bei giorni a venire.