L'arrivo di Ratkov nella Capitale: le immagini dello sbarco

Le foto dell'arrivo di Petar Ratkov a Roma: inizia l'avventura del serbo

Ginevra Sforza /
Photo by Dylan Buell/Getty Images via Onefootball
Photo by Dylan Buell/Getty Images via Onefootball

Inizia ufficialmente l'avventura in biancoceleste per Petar Ratkov: il classe 2003 si prepara a vestire la maglia biancoceleste dopo aver indossato per due stagioni quella del Salisburgo con cui ha collezionato 29 presenze totali, siglato 12 gol e fornito 3 assist. 

A un passo dal firmare ufficialmente con il club capitolino, l'attaccante serbo pochi istanti fa è sbarcato a Fiumicino, nonostante il ritardo del suo volo da Monaco previsto per le 19:20. 

Le immagini del suo arrivo 

Ratkov

Il post della Lazio

