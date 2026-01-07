L'arrivo di Ratkov nella Capitale: le immagini dello sbarco
Le foto dell'arrivo di Petar Ratkov a Roma: inizia l'avventura del serbo
Photo by Dylan Buell/Getty Images via Onefootball
Inizia ufficialmente l'avventura in biancoceleste per Petar Ratkov: il classe 2003 si prepara a vestire la maglia biancoceleste dopo aver indossato per due stagioni quella del Salisburgo con cui ha collezionato 29 presenze totali, siglato 12 gol e fornito 3 assist.
A un passo dal firmare ufficialmente con il club capitolino, l'attaccante serbo pochi istanti fa è sbarcato a Fiumicino, nonostante il ritardo del suo volo da Monaco previsto per le 19:20.