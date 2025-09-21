Derby, la coreografia della Nord è da brividi!!!
Lazio-Roma alle 12:30: anche di giorno la Curva Nord mette in campo una coreografia da brividi
Foto Proietto
La solita sfida vinta da sempre dai laziali
Come in ogni derby, la Curva Nord si conferma regina del tifo e, soprattutto, delle coreografie. Da sempre l’originalità e l’unicità dei laziali sovrastano i rivali della Curva Sud, che si limitano alle solite bandierine colorate. Anche oggi, nel derby delle 12:30, la Nord ha svelato la sua spettacolare coreografia, lasciando tutti a bocca aperta.