Lazio-Roma | Zaccagni nel pre: "Dobbiamo dare tutto, abbiamo cercato di…"
Le parole di Zaccagni nel pre-partita di Lazio-Roma
Dobbiamo dare tutto per portare a casa il risultato, abbiamo cercato noi senatori di trasmettere il clima derby e far capire cosa vuol dire giocare questa partita.
L'ingrediente per vincere il derby
L’ingrediente è mantenere la calma e la concentrazione proporre il nostro gioco.