Lazio-Roma | Zaccagni nel pre: "Dobbiamo dare tutto, abbiamo cercato di…"

Nel pre-partita di Lazio-Roma, Mattia Zaccagni è intervenuto dello Stadio Olimpico

Beniamino Civitelli /
zaccagni

Nel pre-partita di Lazio-Roma Stephan, Mattia Zaccagni è intervenuto nella postazione a bordo campo dello Stadio Olimpico, queste le sue parole.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le parole di Zaccagni nel pre-partita di Lazio-Roma

Zaccagni

Dobbiamo dare tutto per portare a casa il risultato, abbiamo cercato noi senatori di trasmettere il clima derby e far capire cosa vuol dire giocare questa partita.

L'ingrediente per vincere il derby

L’ingrediente è mantenere la calma e la concentrazione proporre il nostro gioco.

 

Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma: sorpresa in attacco e a centrocampo
Derby Lazio-Roma: Olimpio blindato, controlli con droni e vie chiuse