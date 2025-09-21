Le formazioni ufficiali di Lazio-Roma: sorpresa in attacco e a centrocampo
Diramate le formazioni ufficiali con gli undici titolari scelti da Sarri e Gasperini per il derby della Capitale
Poco meno di un giro di lancetta corta dell'orologio e andrà in onda il derby numero 185 della Capitale. Sarri affronta Gasperini, l'allenatore più sfidato in carriera dal tecnico toscano, con la Lazio chiamata a dare una forte risposta dopo un inizio non di livello, mentre la Roma deve rialzare la testa dopo la sconfitta in casa contro il Torino.
Il dado è tratto, Sarri e Gasperini hanno scelto le formazioni ufficiali con gli undici calciatori che scenderanno in campo dal 1'.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni.
La formazioni ufficiale della Roma
ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulè, Ferguson