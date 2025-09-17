Petrucci: "Rovella e Castellanos? Ecco come stanno. Sarri è avvelenato, ho la sensazione..."
Queste le parole del giornalista Matteo Petrucci di Sky Sport ai microfoni di Radio Laziale
A commentare il momento e la situazione degli infortunati in casa Lazio è Matteo Petrucci di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.
Petrucci a Radio Laziale
Non ci dovrebbero essere problemi per Rovella e Castellanos. Non c'è lesione per entrambi, solo un affaticamento, oggi e domani saranno gestiti e da venerdì dovrebbero tornare a pieno regime, da Formello filtra ottimismo. Cataldi e Dia per me sono comunque due alternative valide, se stanno bene giocano Rovella e Castellanos, ma in caso non mi strapperei i capelli.
Le condizioni di Vecino
Non c'è nessun segnale di ammutinamento della squadra, io vedo il solito Sarri, è avvelenato, ho la sensazione che la squadra sia insofferente, non nei confronti dell'allenatore ma da un gruppo che non riesce a fare ciò che gli viene chiesto dal mister. Su Vecino solo lui conosce le sue sensazioni, neanche Sarri credo sappia se lo avrà per il derby, il giocatore è guarito ma se non se la sente è meglio non rischiare. Non penso partirà dall'inizio.
Su Belahyane e i rinnovi di contratto
Belahyane ha chance di partire dal primo, se dobbiamo giudicare l'inizio di stagione di lui e Dele-Bashiru, potrebbe meritare il posto da titolare. Se non sblocchi il mercato, i rinnovi puoi solo prometterli, siamo molto sul filo, non credo che un calciatore, per quanto possa avere un ottimo rapporto con la società, potrà aspettare in eterno.