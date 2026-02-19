Lazio, caos social per un falso comunicato del tifo organizzato: ecco cosa sta succedendo
Nelle ultime ore sta girando una falso comunicato del tifo organizzato riguardo la semifinale di Coppa Italia, ecco i dettagli e la smentita
Fraioli
Nelle ultime ore sta girando un falso comunicato del tifo organizzato, nel quale si esprime la volontà di riempire lo stadio per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta, tuttavia, la reale posizione del tifo rimane quella espressa ieri tramite il comunicato ufficiale.