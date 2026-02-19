Lazio, caos social per un falso comunicato del tifo organizzato: ecco cosa sta succedendo

Nelle ultime ore sta girando una falso comunicato del tifo organizzato riguardo la semifinale di Coppa Italia, ecco i dettagli e la smentita

Michelle De Angelis /
Fraioli
Fraioli

Nelle ultime ore sta girando un falso comunicato del tifo organizzato, nel quale si esprime la volontà di riempire lo stadio per la semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta, tuttavia, la reale posizione del tifo rimane quella espressa ieri tramite il comunicato ufficiale.

La smentita del tifo organizzato

Il reale comunicato del tifo organizzato

Tifo organizzato: "La Società ha messo d'accordo tutta la tifoseria: il male è solo uno"