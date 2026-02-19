Marco Chiaron Casoni è stato eletto come Presidente della Fondazione SS Lazio 1900, ecco le sue prime parole.

Assumo questo incarico con profonda emozione e senso di responsabilità consapevole della storia che rappresentiamo e dell'eredità che porto con me. La Lazio non è soltanto una società sportiva, ma una comunità che da 126 anni promuove inclusione, solidarietà e crescita culturale attraverso lo sport. L'impegno della mia famiglia nella polisportiva mi ha insegnato che ogni disciplina contribuisce a costruire un'identità comune, forte e riconoscibile. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente questa visione, valorizzando tutte le anime biancocelesti e sviluppando nuovi progetti sociali e formativi, in sinergia con le istituzioni e con il territorio.