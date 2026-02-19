Casoni è il nuovo Presidente della Fondazione SS Lazio 1900: le sue parole

Michelle De Angelis /

Marco Chiaron Casoni è stato eletto come Presidente della Fondazione SS Lazio 1900, ecco le sue prime parole.

Le parole di Marco Chiaron Casoni

Assumo questo incarico con profonda emozione e senso di responsabilità consapevole della storia che rappresentiamo e dell'eredità che porto con me. La Lazio non è soltanto una società sportiva, ma una comunità che da 126 anni promuove inclusione, solidarietà e crescita culturale attraverso lo sport. L'impegno della mia famiglia nella polisportiva mi ha insegnato che ogni disciplina contribuisce a costruire un'identità comune, forte e riconoscibile. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente questa visione, valorizzando tutte le anime biancocelesti e sviluppando nuovi progetti sociali e formativi, in sinergia con le istituzioni e con il territorio.

Lo staff

Vicepresidente: Alberto Gambino 

Consiglieri: Claudia Pappatà, Filippo Corbò, Federico Eichberg, Stefano Mantella, Angelo Mellone, Arturo Nattino, Angelo Rughetti.

Presidente Onorario: Antonio Buccioni.

