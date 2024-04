La Lazio si prepara a svelare la maglia speciale per i 50 anni del primo scudetto

Il 12 maggio 2024 saranno cinquant'anni esatti dalla conquista del primo scudetto della Lazio. Per l'occasione la società sta cercando di portare Eriksson, protagonista del secondo tricolore, allo stadio e con Mizuno stanno lavorando ad una maglia speciale che ricorda l'importante anniversario. Questa mattina la società ha postato un video sui social che vede protagonisti tre calciatori della rosa attuale, Castellanos, Gila e Rovella, in veste di operai intenti ad incollare manifesti delle foto di Chinaglia e Garlaschelli. Sul manifesto si legge l'hashtag #unamagliaunaleggenda e si invita lo spettatore a seguire l'account ufficiale della Lazio, poiché si presume che nel giro di poco ci saranno novità in merito. Di seguito il video: