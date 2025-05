Lazio-Lecce, le promozioni per i tifosi: tutti i dettagli

Domenica alle 20:45, Lazio-Lecce chiuderà la stagione dei biancocelesti: Baroni e i suoi attualmente occupano il sesto posto che vale la Conference League, i discorsi per Champions ed Europa League però sono ancora del tutto aperti. La Lazio chiuderà la stagione davanti ai propri tifosi, la vittoria in Serie A allo Stadio Olimpico manca da febbraio e con il Lecce si vuole chiudere in bellezza. In vista della partita di domenica, la società ha dato il via ad alcune promozioni per i tifosi biancocelesti: ecco tutti i dettagli.

Fraioli

Lazio-Lecce, la promozione sulla vendita dei biglietti

La S.S. Lazio, per la gara interna contro il Lecce, ha attivato una speciale tariffa "Pack 4 insieme", con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso a partire da 88 €. Per poter usufruire di questa iniziativa, è obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente.

La promozione sulle maglie della Lazio