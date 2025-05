Lazio, fissato l’appuntamento per il rinnovo: in campo o un ruolo all’interno della società

Sì è da poco concluso la 37ª giornata di serie A e siamo prossimi alla 38ª, nonché ultima di questa stagione. Sarà un ciclo di partite importantissimo per delineare le sorti della classifica: infatti, queste ultime partite stabiliranno chi sarà la vincitrice dello scudetto 2024-2025 e chi fra Juventus, Roma e Lazio si guadagnerà l’ultimo posto in Champions disponibile.

Il rinnovo di Pedro una priorità

Domenica notte a San Siro Pedro ha dimostrato quanto la sua presenza sia importante per i biancocelesti, siglando una doppietta che, oltre ad allontanare l’Inter dal sogno scudetto, ha riacceso le speranze della Lazio in ottica Champions e ha evitato una brutta sconfitta alla squadra di Baroni. Lo spagnolo, d’altronde, è colui che ha segnato di più in squadra, dimostrando attaccamento alla maglia ed esperienza da vendere. Non è un caso che, dopo la partita casalinga contro il Lecce, Pedro verrà richiamato a Formello per parlare completamente del rinnovo. Come riporta Il Corriere dello Sport sul tavolo c’è il prolungamento fino al 2026, se con o senza opzione futura si vedrà. In più ci sarà l’ingaggio da concordare: oggi l’attaccante guadagna 2,2 milioni più bonus, deciderà Lotito, nel presentare l’offerta, se pareggiarla o ridiscuterla al ribasso, allungando l’accordo. I conti, per tutti e non solo per lo spagnolo, dovranno farsi con i ricavi che produrrà la qualificazione europea, ad oggi si tratterebbe proprio della Conference.

