Lazio-Parma, Romagnoli nel post: “Non possiamo permetterci questi errori, la Champions…”

È appena terminata la partita Lazio-Parma, iniziata alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma dove una vittoria davanti ai tifosi laziali manca da quasi tre mesi, cioè dal 9 febbraio scorso, domenica in cui la Lazio ha vinto contro il Monza. La squadra di Baroni è arrivata a questa partita dopo una bellissima prestazione disputata a Genova nei giorni scorsi che sembrava aver rilanciato i biancocelesti in campionato. Svanito il sogno europeo, infatti, adesso è tempo di ricominciare in campionato e di raccogliere più punti possibile fino alla fine. Proprio per questo, la partita è stata giocata intensamente dai biancocelesti che, a causa di una distrazione iniziale e di una prestazione non perfetta, hanno disputato una partita difficile, subendo due goal dal Parma e riuscendo a pareggiare solo negli ultimi dieci minuti grazie ad una doppietta di Pedro. Alla fine della partita, terminata con il risultato di 2-2, è intervenuto ai microfoni di Sky e di Dazn, il calciatore biancoceleste Romagnoli.

