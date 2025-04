Pellegrini nel post: "Il terzo assist consecutivo viene macchiato da questo risultato"

La vittoria all'Olimpico non è arrivata neanche stasera, infatti, il match Lazio-Parma è terminato con un 2-2, merito di una doppietta di Ondrejka nei primi minuti del primo e del secondo tempo e del salvataggio di Pedro. Il sogno di un posto per la Champions League sembra allontanarsi per le aquile, tuttavia, mancano ancora 4 giornate al termine del Campionato e le squadre si trovano a pochi punti di distanza, proprio per questa ragione i biancocelesti possono ancora sperare di accedere nella massima competizione europea. In merito al pareggio contro il Parma si è espresso il terzino Luca Pellegrini ai microfoni di Lazio Style Channel.

Luca Pellegrini a Lazio Style Channel

Sul pareggio contro il Parma

La cosa positiva è che non abbiamo mollato, abbiamo acciuffato il pareggio poi abbiamo rischiato anche di vincerla e dobbiamo tenerci anche le cose positive di questa partita che non sono molte però è giusto avere una mentalità positiva. Siamo a due punti dal 4° posto e mancano quattro partite, abbiamo uno scontro diretto, quindi dobbiamo guardare avanti con fiducia.

Sulla rete all'inizio del primo e del secondo tempo

La sensazione dal campo è che più che il gol arrivato nel secondo tempo nei primi minuti è stata più l'incazzatura per il primo giocato, o non giocato. Il secondo tempo è stato positivo, poi il gol a freddo è stata anche una situazione rocambolesca, sicuramente non deve ricapitare però nell'approccio del secondo tempo, col tutto che abbiamo subito gol a freddo, secondo me abbiamo reagito molto bene, mentalmente c'eravamo. Il primo lascia un po' l'amaro in bocca per quanto riguarda la mia opinione personale.

Sul suo terzo assist consecutivo

Ci sono dei periodi dove metti una palla e va dentro, periodi in cui magari metti 10 e non va poi nel calcio ormai abbiamo imparato che tutto va a seconda del risultato finale e delle statistiche. In altre partite magari ho messo 10 palloni e non è entrato nessuno e in questa ne ho messi altrettanti però è entrato uno. Se può essere una cosa positiva, personalmente, il terzo assist consecutivo viene macchiato un po' da questo risultato. Avrei preferito non contribuire al gol con l'assist e portare a casa 3 punti.

Sulla differenza tra primo e secondo tempo