Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: le condizioni del campo al Doosan Arena

L'Europa League riapre le porte, oggi le 16 squadre che sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale si incontreranno per il girone di andata e lotteranno per tentare di conquistare un posto ai quarti di finale, infatti, al termine dei match di ritorno, saranno soltanto 8 i club a poter accedere alla fase successiva e combattere con la speranza di poter vincere la Coppa. Gli ottavi di finale inizieranno alle ore 18:45 con AZ Alkmaar-Tottenham, FCSB-Lyon, Fenerbhace-Rangers e Real Sociedad-Manchester United. Sono in programma, invece, alle ore 21:00 gli incontri tra Roma e Athletic Club, Ajax e Eintracht Frankfurt, Bodoe/Glimt e Olympiacos e Viktoria Plzen-Lazio.

Viktoria Plzen-Lazio: le condizioni del campo

Stasera la rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni dovrà affrontare il Viktoria Plzen, partita valida per il girone d'andata degli ottavi di finale della competizione europea. Il match, che sarà visibile live streaming su Sky Go e Now, si disputerà al Doosan Arena, tuttavia, il campo da gioco sembra essere in pessime condizioni, tanto che, come riporta lalaziosiamonoi.it, il direttore sportivo della Lazio avrebbe affrontato un delegato UEFA affermando che il campo da gioco non è adatto all'Europa League.

