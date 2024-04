Serie A | Lazio - Salernitana le probabili formazioni

Poche ore ci separano ormai dal fischio d'inizio di Lazio - Salernitana valida per la 32° giornata di Serie A Tim 23/24. Sono state senza dubbio settimane difficili per i biancocelesti con Tudor che dovrà fare a meno anche di molti elementi per preparare la sfida di questa sera, su tutti Matteo Guendouzi. In questa settimana il tecnico croato ha potuto lavorare per più tempo con la squadra, concedendosi anche il lusso di sperimentare molte soluzioni, tra le più innovative risultano le prove di Vecino e Rovella alternati sulla linea della trequarti. Nella rifinitura di ieri come trequartisti si sono mossi però Felipe Anderson e Luis Alberto e dovrebbero essere proprio loro a prendersi la maglia da titolare. In attacco la scelta obbligata è Castellanos mentre a centrocampo dovrebbero esserci Lazzari, tornato dall'infortunio, Vecino, Kamada e Marusic. Dietro le scelte sono obbligate con l'assenza di Romagnoli: Patric, Gila e Casale difenderanno i montanti protetti da Christos Mandas.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Ruggeri, Hysaj, Rovella, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Pedro,Sana Fernandes, Diego Gonzalez.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Zaccagni, Immobile.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costi; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy.

Allenatore: Stefano Colantuono

A disposizione: Ochoa, Salvati, Pasalidis, Boateng, Sambia, Fazio, Gyomber, Pellegrino, Sfait, Zanoli, Martegani, Gomis, Legowski, Weissman, Ikwuemesi.

Squalificati: -

Diffidati: Candreva, Coulibaly, Gyomber, Pierozzi, Pirola

Indisponibili: Kastanos, Basic

ARBITRO

Luca Zufferli della sezione di Udine

Assistenti: Berti – Del Giovane

IV uomo: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Gianluca Aureliano