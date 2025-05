Lazio, l’iniziativa di Lotito: la biblioteca di Formello intitolata a Flavio e Francesco

Stamattina si terrà uno storico evento a Formello fra Sergio Cragnotti e Claudio Lotito. La società ha voluto infatti avviare celebrazioni per l’impresa più incredibile nella storia della Serie A realizzata da Eriksson il 14 maggio del 2000. L’ex presidente Cragnotti, per la prima volta, tornerà, dopo 22 anni, a Formello, centro sportivo che lui stesso aveva acquisito inaugurato nel 1997 (quando la squadra biancoceleste mollò il campo di Tor di Quinto per trovare casa in via di Santa Cornelia, limitrofa alla Cassia Veientana).

L’evento di oggi e la dedica ai gemelli Rosci

Quello di oggi sarà un momento emozionante che avrà anche un valore simbolico, ricongiungendo due epoche diverse. L’evento legato allo scudetto e trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale della Lazio, sarà occasione anche per ufficializzare un’altra iniziativa. Infatti, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, la nuova biblioteca del centro sportivo verrà intitolata alla memoria di Flavio e Francesco Rosci, i due giovani gemelli laziali scomparsi a distanza di poche settimane negli ultimi mesi del 2024.

Flavio e Francesco per la Lazio

I due gemelli soffrivano la sindrome di Batten, malattie rarissima e degenerativa, da sempre vicini alla squadra bianco celeste assieme a papà Marco e mamma Paola. I due erano spesso presenti all’Olimpico e ogni estate seguivano la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. I due ragazzi avevano conosciuto di persona moltissimi dei calciatori biancocelesti di questi anni fra cui lo stesso ex capitano e bomber Immobile. L’ultima emozionante iniziativa organizzata per i due gemelli è stata quella di esporre uno striscione (oggi presente sempre in Curva Nord) a loro dedicato e portato in campo dai calciatori in occasione della sfida Napoli-Lazio. Oltretutto, giovedì, presso la casina di Macchia Madama, Lotito organizzerà una festa privata con i campioni d’Italia del 2000 con i festeggiamenti che si concluderanno sabato e domenica con l’ultimo atto della mostra “E penso a te“ alla Promoteca del Campidoglio (ingresso gratuito).